aA
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек, сообщaет Минздрав.
В Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса и 11 смертей
© Vidmantas Balkūnas

За сутки выздоровели 39 человек.

С начала пандемии COVID-19 заразились 76 036, 44 625 все еще болеют, 30 449 выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерли 637 человек, 326 человек умерли по другим причинам.

За минувшие сутки было проверено 4582 проб на коронавирус, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 334 308.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Шимоните сожалеет о неявке Сквернялиса и Вериги на заседание: нынешнее правительство могло бы принимать решения (9)

Назначенный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...

ВРИО главы Минздрава обещает ограничение передвижения на Рождество (12)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига в понедельник...

План правительства Литвы напоминает весенний карантин: вступит в силу с субботы (35)

Поскольку количество новых случаев коронавируса в...

Коронавирус в мире: суд в Германии запретил демонстрации, Аргентина ввела налог на миллионеров (3)

Запрет на протесты против локдауна в Германии, вспышка...

TOP новостей

План правительства Литвы напоминает весенний карантин: вступит в силу с субботы (35)

Поскольку количество новых случаев коронавируса в...

Aurelijus Veryga Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniaus Katedros aikštėje

ВРИО главы Минздрава обещает ограничение передвижения на Рождество (12)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига в понедельник...

В Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса и 11 смертей (13)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев...

Шимоните сожалеет о неявке Сквернялиса и Вериги на заседание: нынешнее правительство могло бы принимать решения (9)

Назначенный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...

Авулис о влиянии пандемии на строительный сектор: пока больших перемен нет

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис ,...