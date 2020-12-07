В Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса и 11 смертей

За сутки выздоровели 39 человек.

С начала пандемии COVID-19 заразились 76 036, 44 625 все еще болеют, 30 449 выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерли 637 человек, 326 человек умерли по другим причинам.

За минувшие сутки было проверено 4582 проб на коронавирус, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 334 308.