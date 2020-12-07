В Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса и 11 смертей

За сутки выздоровели 39 человек.
С начала пандемии COVID-19 заразились 76 036, 44 625 все еще болеют, 30 449 выздоровели.
Всего в Литве от коронавируса умерли 637 человек, 326 человек умерли по другим причинам.
За минувшие сутки было проверено 4582 проб на коронавирус, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 334 308.
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