Сейчас коронавирусом больны 338 человек, 1644 человека выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 94 привозных случая.

В изоляции находятся 176 человек.

За сутки проверено 4132 пробы на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 519 тыс. 929.