Сейчас коронавирусом больны 338 человек, 1644 человека выздоровели.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 94 привозных случая.
В изоляции находятся 176 человек.
За сутки проверено 4132 пробы на коронавирус, общее количество сделанных в стране тестов составляет 519 тыс. 929.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С субботы в Литве возвращают обязательное ношение масок в помещениях весточка министру (24)
В минувшую среду правительство Литвы решило с 1...
В Шяуляй наплыв туристов: некоторые и поверить не могут, что в этом городе так хорошо (29)
Если вы соберетесь провести выходные в Шяуляй ,...
Борьба с коронавирусом в Литве: Кубилюс сказал, что делал бы иначе (54)
Член Европарламента от консерваоров Андрюс Кубилюс...
Глава Минздрава вернулся из отпуска и принялся за решение проблем (5)
После инцидента с серверами e.sveikatа в Центре регистра...
Торговца американскими автомобилями в Литве подозревают в сокрытии почти миллиона евро (1)
Вильнюсское управление Службы расследования...