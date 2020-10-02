В Литве подтверждена 94-я смерть от коронавируса

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В Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук от коронавируса скончался 94-й человек, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Как отмечает центр, умерший относился к возрастной группе 80-89 лет, у него были сопутствующие заболевания.
Коронавирус был установлен у него 24 сентября. По первоначальным данным, умерший заразился после контакта с больным в больнице.
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