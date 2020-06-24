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В Литве за последние сутки подтвержден всего один случай коронавируса, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Greitasis koronaviruso testas
Greitasis koronaviruso testas
© Shutterstock

Всего в Литве подтвердили: 1804 случая
Количество больных: 232
За последние сутки: 1
Количество скончавшихся от коронавируса: 78
Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Выздоровели: 1484
В изоляции: 147

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