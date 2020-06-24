Всего в Литве подтвердили: 1804 случая

Количество больных: 232

За последние сутки: 1

Количество скончавшихся от коронавируса: 78

Больных коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10

Выздоровели: 1484

В изоляции: 147