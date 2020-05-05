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В Литве подтвержден 47-ой случай смерти от коронавируса – в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картяна, в Кретингском районе, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
В Литве подтвержден 47 случай смерти от коронавируса
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Выяснилось, что ее анализ на коронавирус оказался положительным 27 апреля, а 5 мая женщина скончалась в Клайпедской университетской больнице", – сказала BNS во вторник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, пациентка принадлежала к группе риска.

"К группе риска она была причислена по возрасту – ей было более 80 лет и по причине сопутствующих заболеваний", – сказала Лингене.

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В понедельник НЦОЗ сообщил, что в Картянской больнице паллиативного ухода коронавирус выявлен у 24 пациентов и 5 работников.

По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, до сих пор было известно о 46 смертельных исходов от этого вируса.

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