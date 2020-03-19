В Литве подтвердили еще пять случаев коронавируса, одна из заболевших - врач

Три случая - привозные, пациенты вернулись из Турции, Великобритании и Северной Италии.

Четвертый случай - местный, т.е. пациент за границу не выезжал и заболел от близкого человека, вернувшегося в Литву.

Пятый случай – заболел врач из Укмерге. Возможно, это еще один случай заражения в Литве, поскольку врач за границу не выезжала. С врачом могли контактировать около 100 работников Укмергской больницы.

Предполагают, что врач могла заразиться от коллег. В ее кругу были коллеги, которые ездили в Египет, Италию, Африку и Дубай.

По предварительным данным, врач работала в Укмергской больнице, в отделении скорой помощи Каунасской клиники и в вильнюсской клинике Kardiolitа. Сейчас выясняют, сколько контактов у нее могло быть. Возможно, их было около 150.

Мэр Укмергского района Роландас Яницкас сказал Delfi, что врач работала в больнице. Несколько дней она не ходила на работу, поскольку плохо себя чувствовала. У нее возникли подозрения, что это коронавирус, поэтому женщина позвонила по номеру 1808 – ее обследовали. Выяснилось, что тест дал положительный результат.

"Мы предприняли все меры, новых пациентов больница не принимает. Если этот случай подтвердиться, будем действовать в соответствии с инструкциями – пациентов будем направлять в другие больницы, будем изолировать персонал", – сказал lrt.lt Яницкас.

По словам мэра, ситуация нестандартная, поскольку в Укмергском районе нет ни одного случая этого заболевания. По его данным, ни врач, ни ее близкие за границу не ездили.

Мэр рассказал, что в четверг, когда поступила информация о том, что врач сдала анализы, остановили прием пациентов и направили их в другие больницы. Никого из стационара не выпустили.

"Со всеми, кто мог контактировать с врачом, связались, их вызывают, тестируют. Выяснили, со сколькими пациентами мог быть контакт", – сказал Яницкас, по словам которого, у женщины было около 100 контактов в Укмерге. По словам мэра, все эти люди сейчас находятся в самоизоляции.

Врач сейчас находится в Сантаришкской клинике, ее состояние удовлетворительное.

Во всех случаях проводят эпидемиологическое расследование.

Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.