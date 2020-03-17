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Минздрав Литвы сообщает, что 17 марта подтвердили еще три новых случая коронавируса (COVID-19). Всего за вторник установили 7 новых случаев.
Lietuvoje užfiksuotas pirmasis koronaviruso atvejis.
Lietuvoje užfiksuotas pirmasis koronaviruso atvejis.
© Scanpix

В общей сложности в Литве установлено 25 случаев коронавируса.

Все три новых случая, зарегистрированы в Вильнюсе, пациенты находятся в Сантаришкской клинике.

Двое из них недавно вернулись из-за границы, посетили Бельгию, Швейцарию, Франция, в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии.

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В ночь на вторник был выявлен случай заражения COVID-19 в Паневежисе. Этот случай является тяжелым. Инфекция установлена у вернувшегося из Южно-Африканской Республики (ЮАР) мужчины, он находится в Паневежской больнице, начато эпидемиологическое расследование.

Минздрав отмечает, что по мере роста числа заболевших, жизненно важно членам общества беречь друг друга и следовать требованиям властей.

Жителям, которые вернулись из-за границы, в течение 14 дней полагается пребывать в условиях самоизоляции. Они каждый день должны мерить температуру, наблюдать за своим здоровьем, если появляется признак инфекции дыхательных путей – температура, кашель, человек начинает задыхаться – надо звонить по номеру 1808.

Жителей просят, если есть возможность, работать из дома, избегать мест массового скопления людей, общаться, соблюдая безопасное расстояние, регулярно мыть руки, поддерживать гигиену поверхностей и т.д.

Если появились симптомы болезни, самому никуда не ехать, ждать приезда скорой.

ru.DELFI.lt
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