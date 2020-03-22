В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса

7 случаев подтвердили в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения, которые были взяты в мобильных пунктах в Вильнюсе. Информация об этих случаях уточняется. Один из больных приехал из Ирландии, другой заболел после контакта с врачом из Укмергской больницы.

10 случаев установлено к лаборатории Сантаришкской клиники - 4 вернулись из Великобритании, 1 - из Украины, другие заразились в Литве. Один из них – врач, которая работала на международном мероприятия, два случая - заражение от близкого человека. Еще два человека (не врачи) заразились в Укмергской больнице.

3 случая были установлены в Клайпедской больнице: один привозной из Великобритании, другие два – медсестра и ее помощница из Клайпедской больницы. Медсестры за границу не ездили, подробности уточняются.

В Каунасской клинике подтверждены 4 случая: один вернулся из Великобритании, один – заражение от близкого человека, еще один - военный из Нидерландов, четвертый случай уточняют.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.