Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.

В среду в Литве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом человека, который не ездил за границу.