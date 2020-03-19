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Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве диагностировали два новых случая коронавируса (COVID-19). Оба - привозные. Один пациент вернулся из Норвегии через Латвию, другой – из Испании. Оба они сейчас изолированы и находятся в Клайпедской больнице. На данный момент в Литве подтверждены 36 случаев коронавируса.
Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.
В среду в Литве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом человека, который не ездил за границу.
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