aA
Минздрав сообщает, что в Литве 24 марта подтвердили еще 16 случаев коронавируса (COVID-19). В общей сложности зафиксировано 203 случая.
Koronavirusas Nandzingo, Kinijos, mieste
Koronavirusas Nandzingo, Kinijos, mieste
© Reuters / Scanpix

10 случаев установили в лаборатории Каунасской клинической больницы. 3 из них установлены в мобильном пункте, 7 у иностранцев.

4 случая установили в лаборатории Национального центра общественного здравоохранения.

3 человека изолированы в Шяуляй, один в Сантаришкской клинике.

Во всех случаях ведется эпидемиологическое расследование.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Вернувшиеся в Вильнюс люди напуганы: в гостиницу через черный ход в сопровождении полиции (12)

Несколько часов назад мэр Вильнюса вопрошал у себя на...

Теперь на грани коллапса Испания - там ситуация с заражением COVID-19 еще хуже, чем в Италии: всех больных стариков уже "вычеркнули" (1)

Эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и...

Глава ассоциации о новом порядке: человек – не шахматная фигура, его не переставишь (5)

24 марта вступили в Литве в силу вступили новые правила...

В Литве в первый раз коронавирус установлен у ребенка  заболела семья врачей (5)

Минздрав Литвы сообщает, что утром был получен...

TOP новостей

Специалисты в Литве боятся теплых выходных: надо закрыть парки и детские площадки

Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

В Литве подтвердили больше 200 случаев коронавируса (37)

Минздрав сообщает, что в Литве 24 марта подтвердили еще...

Директор гостиницы об изолированных: люди путают изоляцию с санаторными услугами

С прошлой пятницы в помещениях гостиницы Urbihop компании...

Литва переходит на новый этап: каждый человек - потенциальный источник вируса если новые меры не помогут, их ужесточат (104)

Литва переходит на новый этап: каждый человек -...

Россиян призывают вернуться на родину: как это сделать из Литвы (59)

На сегодняшний день правительство Литвы продлило...

|Maža didelių žinių kaina