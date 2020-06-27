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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 27 июня, в Литве зафиксированы в общей сложности 1813 случаев коронавируса.
В Литве подтвердили 5 новых случаев коронавируса
© Rimvydas Ančerevičius

Сейчас коронавирусом больны 222 человек, за последние сутки установлено 5 новых случаев.

От вируса скончались 78 человек, еще 10 больных скончались по иным причинам.

Выздоровели 1503, в изоляции находятся 103 человека.

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