В Литве подтвердили 5 новых случаев коронавируса

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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 27 июня, в Литве зафиксированы в общей сложности 1813 случаев коронавируса.
Сейчас коронавирусом больны 222 человек, за последние сутки установлено 5 новых случаев.
От вируса скончались 78 человек, еще 10 больных скончались по иным причинам.
Выздоровели 1503, в изоляции находятся 103 человека.
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