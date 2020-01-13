Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС) информировал, что сейчас проводятся консультации с рынком, после чего будет объявлен конкурс на проведение исследования.

"Предварительно мы полагаем, что общая сумма средств составит около 1 млрд евро, она станет вопросом политических переговоров. Пока не ясно, сколько средств и когда они будут получены", – прокомментировал BNS начальник Управления по гражданской обороне ДПОС Эдгарас Геда.

Он подчеркнул, что сумма пока предварительная и может измениться.

"Некоторые предварительные данные показали, что около 600 млн евро, но поскольку мы будем шире рассматривать различные потребности, то я очень грубо называют миллиард (евро) – просто чтобы иметь представление, какая может быть сумма", – сказал Э. Геда BNS.

Предварительная стоимость исследования составляет порядка 345 тыс. евро, из них 327 тыс. евро – средства Евросоюза (ЕС).

В октябре прошлого года в юго-восточной части Литвы четыре дня проводились учения по гражданской обороне с целью отработки действий в случае инцидента на БелАЭС.

Беларусь в декабре прошлого года объявила, что ядерное топливо для первого реактора должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а запустить сам реактор планируется в этом году.