Водители электромобилей заметили улучшение условий

У членов группы водителей электромобилей в фейсбуке журналисты интересовались, что обусловило их решение выбрать электромобиль. Виктория сказала, что приняла такое решение, посоветовавшись с другом.

"На самом деле, решение пришло не запланировано. Обстоятельства заставили искать новый автомобиль. Едет тихо, хорошо. Минус - небольшое количество мест зарядки в городе, но большой плюс - можно ехать по полосе А, стоянка в городе бесплатная", – сказала Виктория.

Неринга сказала, что у нее два электромобиля, один она заряжает на работе, а другой - дома.

"Выбрать электромобиль побудили два аспекта – экология и финансовая сторона. Мы много экономим на топливе, не платим за дороги, сейчас мы живем за границей, где много путешествуем. Счет за электричество почти не изменился, дома заряжать дешево. Это сплошные плюсы, сердце радуется, когда едешь мимо заправки", – сказала Неринга.

Ритис ездит на электромобиле больше года. Он сказал, что это решение экономит и время и деньги.

"Примерно год я вижу, как условия для электромобилей улучшаются, их можно зарядить прямо около работы, еще одно место есть у дома, рядом с магазином, где я покупаю продукты. Это экономия времени и денег, кроме того, электромобиль может ехать по полосе А, не надо платить за парковку, за горючее. Я вижу достоинства, но многие, наверное, выбирают машину по ее стоимости, электромобиль недешевое удовольствие. Но если проблема в этом, можно купить подержанный или взять его в лизинг", – сказал Ритис.

Эгидиюс заметил, что подумывает об электромобиле, особенно сейчас, когда видит благоприятные условия.

"Я все еще езжу на старом "корыте", которое пора выбрасывать. Мы с семьей откладываем деньги, хотелось выждать и купить на по-настоящему хороший автомобиль. Компенсация за старый автомобиль и выплаты за электромобиль могут быть этим подспорьем. Новый автомобиль мне кажется слишком дорогим удовольствием, наверное будем искать подержанный", – заметил Эгидиюс.

Больше половины электромобилей ездит по улицам столицы

До 2020 года количество электромобилей в Литве росло на 25–30 штук в месяц. Большая их часть - подержанные авто, а больше половины всех зарегистрированных в Литве электромобилей ездит по улицам Вильнюса.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Каститис Лубис сказал, что улучшение условий, обуславливает рост числа электромобилей в Вильнюсе. 1 января 2019 года в Вильнюсе было зарегистрировано 512 из 983 зарегистрированных в Литве электромобилей, а 1 января 2020 г. – 717 из 1434.

Надеются, что со временем это количество увеличится, поэтому муниципалитет улучшает условия для электромобилей, побуждая жителей переходить на более экологический транспорт.

"В Вильнюсе водители электромобилей могут бесплатно парковаться во всех местах города и ездить по полосе А. По полосе А могут ездить и гибриды, первая буква в номере которых - Е", – сказал Лубис.

В прошлом году Вильнюсский муниципалитет с ЗАО Ignitis оборудовал 59 мест для зарядки автомобилей, где в течение 30 минут можно зарядить автомобиль.

До конца этого года на средства фондов ЕС в столице у магистральных дорог планируют оборудовать 5 больших стоянок для зарядки электромобилей – это позволит быстро зарядить машины на въезде и выезде из города. Кроме того, в течение 5 лет услуги зарядки на этих стоянках будут бесплатными.

Города расширяют сеть заправок для электромобилей

По мере роста экономики Литвы, увеличивались и выбросы СО2 в атмосферу. Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Айсте Гасюнене заметила, что в транспортном секторе больше всего загрязнений исходит от легкового транспорта (57%). С целью снижения выбросов в национальном плане действий в сфере энергетики и климата в Литве планируется увеличивать количество электромобилей.

С помощью инвестиций ЕС в 2014–2019 гг у автомагистралей Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Паневежис и других важных дорог будут оборудованы 25 больших заправок для электромобилей. Многие литовские муниципалитеты предусмотрели заправки для электромобилей в своих планах гармоничной мобильности.

17 литовских муниципалитетов предусмотрели возможности инвестиций на оборудование заправок до 2020 года – всего планируют оборудовать 56 таких стоянок, обычно на них бывают места для двух электромобилей. На это выделено 2,1 млн. евро из Европейского фонда развития регионов. Министерство транспорта отметило, что на всех таких заправках 5 лет заправлять автомобили можно будет бесплатно.

"До сих пор действовали два способа побуждения жителей выбирать электромобили: возможность ездить по полосе для общественного транспорта и бесплатная парковка В Вильнюсе, а также льготы на парковку и въезд в других городах страны. Для идентификации электромобилей им выдают номера с двумя буквами (первая - Е) и 4 цифрами.

Однако называют и две причины, тормозящие распространение электромобилей в Литве - это недостаточно развитая инфраструктура заправок и высокая цена", – сказала Гасюнене.

По ее словам, с учетом этого в плане гармоничной мобильности были предложены следующие меры – субсидии на покупку электромобилей, а также компенсация оборудования на приобретение и установку оборудования.

"Первое средство - субсидии для физических лиц, уже запущено. По моим данным, вскоре, по инициативе Министерства охраны окружающей среды, стартует и второе средство, с помощью которого юридические лица будут получать субсидии на приобретение электромобилей и инфраструктуру для их заправки. Кроме того, Министерство транспорта организует средство, связанное с обновлением общественного транспорта. С помощью этих средств жителей и частный сектор надеются побудить выбирать экологические транспортные средства, чтобы уменьшить выбросы СО2", – сказала Гасюнене.