В Литве почтили память скончавшегося на минувшей неделе сенатора США Джона Маккейна.
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Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг оставила запись в книге соболезнований в американском посольстве.

По словам главы государства, Литва будет помнить сенатора Дж. Маккейна как искреннего друга, со стороны которого мы постоянно ощущали поддержку нашей независимости и безопасности.

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"Сенатор Дж. Маккейн был исключительным патриотом и лидером своей страны. Его смелость и преданность ценностям свободы и демократии в течение всей жизни останутся вдохновением для Литвы и мира", - говорится в заявлении администрации президента.

От имени жителей Литвы президент выразила соболезнование близким сенатора.

Висящий на Вашингтонской площади Вильнюса флаг США с пятницы по воскресенье будет приспущен, сообщило министерство иностранных дел Литвы.

Глава МИД Линас Линкявичюс в четверг отправился в Вашингтон, где примет участие в церемонии прощания с законодателем в Капитолии и в Вашингтонском кафедральном соборе.

81-летний ветеран Вьетнамской войны, Дж. Маккейн скончался в субботу от рака мозга. В Сенате он работал более трех десятилетий.

Парламентарий выступал за дополнительные гарантии США в сфере безопасности Литвы и других стран региона Балтийского моря, призывал постоянно дислоцировать в Литве военных США.

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