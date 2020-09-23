В среду в первой половине дня будет солнечно и ясно. После обеда в Жемайтию придут облака, однако осадков не ожидается. Усилится ветер. В Дзукии и Сувалькии сегодня будет 24–26, в Аукштайтии и Жемайтии - 21–23 градуса тепла.

В четверг с запада придет циклон, однако ночью осадков все еще не ожидается. Почти по всей Литве увеличится облачность. Ночью будет 8–13, на взморье 14–16 градусов тепла. Во второй половине дня на западе пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Усилится ветер. По-прежнему будет тепло - 20–25 градусов выше нуля.