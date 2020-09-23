В среду в первой половине дня будет солнечно и ясно. После обеда в Жемайтию придут облака, однако осадков не ожидается. Усилится ветер. В Дзукии и Сувалькии сегодня будет 24–26, в Аукштайтии и Жемайтии - 21–23 градуса тепла.
В четверг с запада придет циклон, однако ночью осадков все еще не ожидается. Почти по всей Литве увеличится облачность. Ночью будет 8–13, на взморье 14–16 градусов тепла. Во второй половине дня на западе пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Усилится ветер. По-прежнему будет тепло - 20–25 градусов выше нуля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси (10)
Во Дворца независимости в Минске Александр Лукашенко...
Муниципальная компания решила работать 4 дня в неделю: не подорожают ли услуги для жителей (4)
В Литве есть несколько компаний, которые работают по...
Президент Литвы призывает ООН потребовать от Лукашенко мирной передачи власти (63)
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал...
В Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса (1)
По новейшим данным, в Литве за сутки подтверждены 73...
Профессор: вероятнее всего, от коронавируса в Литве сначала будут прививать молодых взрослых (57)
1,8 млн. доз вакцины от коронавируса , в закупке которых...