В Литве по-прежнему растут цены: жители экономят за счет своего здоровья

В Литве идут последние недели календарной зимы, а свежие овощи и фрукты дорожают.

Согласно Департаменту статистики, виноград за месяц подорожал на 37,3%, помидоры на 15%, сладкий перец и груши – на 11%, огурцы и пекинская капуста - на 9%.

"Я очень люблю баклажаны, покупаю их, а также цветную капусту, но сейчас они стоят очень дорого", – рассказала одна покупательница.

Экономист Жигимантас Маурицас, говоря о ценах, сказал, что по мере приближения весны цены на овощи и фрукты растут не в первый раз, но заметил, что за последний год все продукты питания подорожали на 5%.

"Люди чувствуют подорожание, а поскольку не есть не могут, ничем продукты заменить не могут, это снижает покупательную способность", – сказал он. Сами жители отмечают, что если цены и снижаются, то только во время акций, на короткое время.

"Все за месяц подорожало на 10-30 центов", – сказала другая покупательница.

Работники организаций, работающих с малоимущими, говорят, что из-за роста цен часть литовцев экономит даже на еде и из-за этого страдают дважды, поскольку наносят вред своему здоровью.

"Они не все могут себе позволить, особенно если речь идет о хороших продуктах. Мало говорят и о том, какой стресс переживают люди, живущие в нищете. Международные исследования показывают, что это также отрицательно сказывается на здоровье людей, а в будущем последствия станут еще более явными, это коснется и системы здравоохранения и самих людей",– сказала глава сети по снижению нищеты Айсте Адомавичене.

Представители Департамента статистики отметили, что жители Литвы все больше денег тратят не только на еду, но и на другие товары первой необходимости.

"Самое большое подорожание наблюдается в сфере транспорта и здравоохранения. Расходы жителей растут", – сказала глава отдела статистики Виргиния Ясёнене.

Интересно, что больше всего жители Литвы тратят на еду – 21%. Еще 14,7% они тратят на транспорт, 11,3% – на жилье и коммунальные расходы, на алкоголь и табачные изделия литовцы тратят 8,5% всех своих доходов, а на здоровье – 7%.

"Если мы говорим о бедствующих людях, то для них повышение цен очень болезненно, ведь доходы у них невелики, а около 23% жителей живут ниже уровня нищеты", – сказала Адомавичене.

Маурицас был удивлен тем, что цены на горючее на бензоколонках меняются незначительно, несмотря на то, что нефть подешевела на 1/5 часть. По его словам, дорогое горючее приводит к подорожанию почти всех товаров и услуг.