Собака Лаукониса съела отравленную приманку в столичном микрорайоне Сантаришкес, на ул. М.Марцинкявичаус в первые выходные ноября. Когда хозяева увидели, что с собакой что-то неладное, ее тошнит, она тяжело дышит, они повезли ее в ветеринарную клинику. Кровь ничего плохого не показала, но врачи подозревали пищевое отравление. Они попросили хозяев привезти собаку на следующий день, чтобы сделать рентген.

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"В понедельник рентген показал, что в желудке собралась жидкость неясного происхождения. В клинике выяснили, что это кровь. Из-за крысиного яда началось внутреннее кровоизлияние. Ветеринарам не удалось спасти собаку. Даже если бы накануне выяснилось, что происходит, спасти ее было бы невозможно. Спасти животное можно только в течение первого часа, поскольку около часа занимает процесс растворения капсул в желудочном соке", – рассказал Лауконис.

В последнее время в Литве часто сообщают об отравлении животных крысиным ядом. Лауконис считает, что ограничение продажи крысиного яда могло бы способствовать снижению масштаба таких жестоких действий догхантеров.

"Мы хотим, чтобы начали дискуссию о запрете на продажу крысиного яда в Литве, чтобы купить его могли только профессионалы. Сейчас за небольшие деньги его может приобрести любой.

Распознать симптомы отравления крысиным ядом очень сложно, поскольку собаку не всегда тошнит с кровью, а из-за яда животное умирает мучительной смертью в течение 2-3 дней. Я думаю, все хозяева собак согласятся, что такой яд и его безответственное использование убивает не животное, а члена семьи", – сказал Лауконис.

В некоторых странах торговля крысиным ядом ограничена, например, в Дании, Германии, Норвегии, в штате Калифорния (США), в Голландии запрет вступает в силу с 2023 года.

Ветеринар ветклиники Greitoji žiraf Рита Ноткувене сказала, что животных с симптомами отравления к ним привозят несколько раз в неделю. Чаще всего животное съедает что-то на улице или съедает неподходящую пищу.

"К сожалению, бывают серьезные случае отравления. Даже крысиный яд бывает разный. Яд, содержащий антикоагулянты – снижает активность свертывающей системы крови. Холекальциферол – витамин D3, который увеличивает количество кальция в крови и нарушает функцию почек. Брометалин повреждает центральную нервную систему, вызывает судороги и паралич", – рассказала Ноткувене.

Что касается крысиного яда, то по словам врача, всегда надо оказывать животному неотложную помощь. Надо обращаться к ветеринарам.

"Если вы знаете, что у животного был контакт с ядом, делайте все, чтобы его стошнило. В домашних условиях вызывать рвоту у котов не рекомендуется. В клинику надо обращаться даже в том случае, если вам удалось вызвать рвоту дома", - сказала врач.

Ноткувене считает, что бороться с отравителями собак при помощи запретов не выход, поскольку если человек захочет, он все равно найдет яд.

"Я думаю, лучше всего не спускать животное с поводка в том месте, которое вам незнакомо, а если животное часто подбирает что-то на улице – водить не только на поводке, но и в наморднике, который даст возможность свободно дышать, но не позволит съесть "добро", – советует врач.