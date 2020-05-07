aA
Несмотря на то, что правительство Литвы приняло решение открыть детские сады с 18 мая, систему больничного по уходу за ребенком во время карантина пока не отменяют.
Vaikų darželis „Išminčiukai“
Vaikų darželis „Išminčiukai“
© Asmeninio albumo nuotr.

"По крайней мере до этого дня (возможность взять такой больничный) остается, а потом посмотрим. Как я упоминал, рабочий режим по-прежнему будет разным. Тем более, что это возвращение в детские сады не такое, что все сразу вернутся. (…) Я думаю, нам придется продлить и возможность альтернативы, выбора, включая больничный", - сказал Сквернялис.

В соответствии с действующим порядком родители и опекуны детсадовцев, учеников начальных школ могут обращаться за больничным. "Содра" платит им 65,94% зарплаты "на бумаге".

Статьи по теме:
Карантин в Литве продлили до начала лета  (187)
Премьер-министр Литвы: предлагаем продлить карантин до конца мая  (119)

6 мая правительство Литвы продлило карантин до 31 мая. С учетом смягчения режима карантина и необходимостью некоторым родителям выходить на работу с 18 мая планируют открыть детские сады, дневные центры для детей и инвалидов.

В Литве и сейчас родители, которые должны работать, могли предоставить соответствующие документы и водить детей в детские сады.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве предлагают продлить карантин и ввести некоторые смягчения (111)

Правительство Литвы 6 мая обсудит возможность...

"Содра" преподнесла сюрприз: через месяц выяснилось, что больничный не оплачивается (45)

Карантин доставил немало хлопот родителям малолетних...

Министр образования: во всей Литве детские сады посещают больше 500 детей  отменяют "Праздник песни"

С 27 апреля в Литве открылись детские сады для детей, чьи...

Вице-министр рассказала, как отныне будут выглядеть визиты к врачам в Литве (14)

В среду будет принято решение о возобновлении...

TOP новостей

Глава Минздрава: карантин в Литве может длиться и летом

Карантин из-за коронавируса в Литве может длиться и...

В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить (7)

Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою...

Профессор: выплаты по 200 евро принесут небольшую пользу (29)

По данным "Евростата" в марте уровень безработицы в...

Как подготовиться к визиту к дедушкам и бабушкам: тестирование - не выход

В Литве не планируют проверять жителей, которые...

Президенты стран Балтии осуждают "жалкие попытки России фальсифицировать историю" (281)

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили...

|Maža didelių žinių kaina