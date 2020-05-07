"По крайней мере до этого дня (возможность взять такой больничный) остается, а потом посмотрим. Как я упоминал, рабочий режим по-прежнему будет разным. Тем более, что это возвращение в детские сады не такое, что все сразу вернутся. (…) Я думаю, нам придется продлить и возможность альтернативы, выбора, включая больничный", - сказал Сквернялис.

В соответствии с действующим порядком родители и опекуны детсадовцев, учеников начальных школ могут обращаться за больничным. "Содра" платит им 65,94% зарплаты "на бумаге".

6 мая правительство Литвы продлило карантин до 31 мая. С учетом смягчения режима карантина и необходимостью некоторым родителям выходить на работу с 18 мая планируют открыть детские сады, дневные центры для детей и инвалидов.

В Литве и сейчас родители, которые должны работать, могли предоставить соответствующие документы и водить детей в детские сады.