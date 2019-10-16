В Литве по-прежнему будет тепло, но возможны дожди

На востоке страны почти весь день будет сухо и солнечно. Воздух во многих районах прогреется до 18–20, в Варене до 21 градуса.

На западе первая половина дня также будет солнечной и сухой, однако днем небо заволокут облака, на взморье пойдет дождь. На взморье и в Жемайтии будет 16–18 градусов, а на Жемайтийской возвышенности и в Сувалкии воздух прогреется до 19–20 градусов.

В четверг погоду в Литве обусловит циклон. Ночь будет облачной, во многих районах пройдут дожди. На юго-востоке осадки будут небольшими, на западе прогнозируют сильный дождь. Температура опустится до 7–12 градусов тепла.

В четверг днем зона дождя охватит только северную часть, дождь будет небольшим. На юге снова появится солнце. Будет дуть сильный, местами порывистый ветер. Температура воздуха составит 12–14 на северо-западе и 15–17 градусов на юге страны.

В пятницу во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью местами прогнозируют туман. Ветер успокоится. Ночью будет 7–12, днем 13–18 градусов тепла.