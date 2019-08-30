В пятницу днем над Литвой пройдет атмосферный фронт, наибольшая вероятность дождя на востоке и на юге страны, местами возможны грозы. Летнее тепло пока не уйдет: в Вильнюсе и Паневежисе будет 26, в Каунасе около 27 градусов. В Жемайтии вероятность осадков невелика, местами возможен накрапывающий дождь, температура будет 24-27, а в Таурагском округе местами до 28 градусов. Солнечно и тепло будет на литовском взморье, температура воздуха там составит 23-25 градусов.
© DELFI / Domantas Pipas

Календарное лето завершится сухой погодой, над Литвой снова установится антициклон. Небольшой кратковременный дождь возможен разве что в начале ночи, местами ожидаются грозы. Позже облака рассеются. Утром будет 12-17 градусов. В субботу днем на востоке будет облачно с прояснениями, без осадков, воздух прогреется до 24-27 градусов. На западе будет 23-25 градусов, ожидается солнечная и сухая погода.

В воскресенье ночью особых перемен не ожидается, осадков не прогнозируют, облачность будет небольшой. На севере температура опустится до 11-12, на юге 13-14, а теплее всего, как обычно будет на взморье - 17 градусов. В этот день погоду обусловит зона высокого давления. Воздух прогреется до 25-30 градусов. В Вильнюсе и Паневежисе днем будет 27, в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй будет 28-29 градусов.

В понедельник ночью будет сухо и тепло, будет душно, ночью будет 15-20 градусов тепла. Днем на западе пройдет небольшой дождь, местами с грозами. Усилится ветер. Воздух в этот день прогреется до 26-31, на взморье до 24 градусов.

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