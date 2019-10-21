"Мы рассматриваем возможность создания системы залога в этой сфере", – сказала в парламенте 21 октября представитель Министерства охраны окружающей среды Агне Багочуте.
По ее словам, опросы показали, что ввести такую систему предлагают и сами жители.
Пресс-секретарь министерства Юстас Ясконис сказал BNS, что в ближайшее время планируют провести исследование в связи с возможностью введения системы залога в этой сфере.
Минздрав Литвы хочет создать условия для вакцинации в аптеках (1)
Минздрав Литвы хочет узаконить возможность...
В Литве планируют ввести систему залога за покрышки (1)
В Литве для решения проблемы сбора старой...
Девушке по ошибке ввели жидкость для дезинфекции ран: как это произошло (2)
В минувшую пятницу в Литве стало известно, что в...
Каунасский район придумал как ответить на планы Матийошайтиса о повышении платы за детсады почти до 10 евро в день (3)
9,20 евро за каждый день в детском саду Каунаса .Столько с...
TOP новостей
Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты (12)
Самые яркие представители мира спорта, возможно, на...
Девушке по ошибке ввели жидкость для дезинфекции ран: как это произошло (2)
В минувшую пятницу в Литве стало известно, что в...
Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца (35)
В литовской судебной системе произошел еще один...
Каунасский район придумал как ответить на планы Матийошайтиса о повышении платы за детсады почти до 10 евро в день (3)
9,20 евро за каждый день в детском саду Каунаса .Столько с...
В Литве планируют ввести систему залога за покрышки (1)
В Литве для решения проблемы сбора старой...