В Литве для решения проблемы сбора старой автомобильной резины планируют ввести систему залога.
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"Мы рассматриваем возможность создания системы залога в этой сфере", – сказала в парламенте 21 октября представитель Министерства охраны окружающей среды Агне Багочуте.

По ее словам, опросы показали, что ввести такую систему предлагают и сами жители.

Пресс-секретарь министерства Юстас Ясконис сказал BNS, что в ближайшее время планируют провести исследование в связи с возможностью введения системы залога в этой сфере.

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