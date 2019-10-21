"Мы рассматриваем возможность создания системы залога в этой сфере", – сказала в парламенте 21 октября представитель Министерства охраны окружающей среды Агне Багочуте.

По ее словам, опросы показали, что ввести такую систему предлагают и сами жители.

Пресс-секретарь министерства Юстас Ясконис сказал BNS, что в ближайшее время планируют провести исследование в связи с возможностью введения системы залога в этой сфере.