В Литве планируют продлить карантин, какие исключения ждут

Правительство будет решать, продлить карантин до 24:00 ч. 17 декабря.
В проекте, предложенном Минздравом содержатся следующие изменения: будет разрешено посещение музеев, экскурсий (группами не более 5 человек (или членам одной семьи), при этом на одного человека полагается площадь не менее 10 м2 и дистанция должна быть не меньше 2 м).
Этот порядок вступит в силу с 10 декабря.
В начале ноября, когда ввели второй карантин, все культурные учреждения, включая музеи, были закрыты, а экскурсии отменены. Представители музеев обратились в правительство с просьбой открыть музеи, поскольку их работники могут обеспечить безопасное посещение экспозиций.
Правительству также предлагают уточнить критерии, по которым выплачивают помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии.
Предлагают менять методику, сравнивать прошлогодний оборот с оборотом за этот год, выяснять снизился ли он на 30%, а также предусмотреть, чтобы при ограничении министрами разных сфер деятельности свое разрешение на это давало правительство.
Также включают сферы деятельности, которые были ограничены "косвенно" и "которые такими признает правительство".
ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что на этой неделе будут следить за деятельностью торговых центров, и если ситуация не изменится, будут решать вопрос ограничения их времени работы. Кроме того, возникает вопрос перевода всего учебного процесса на удаленку. Правда, в сегодняшнем проекте этих предложений нет.
По данным на 24 ноября уровень заболевания коронавирусом в Литве составляет 804 случаев на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии заболели 49 400 человек, скончались больше 400.
Карантин в Литве действует с 7 ноября.
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