В новостях на LNK сообщалось, что с 2002 года цены на техосмотр устанавливали постановлениями правительства Литвы, однако вскоре правительство будет решать, передавать ли контроль этой сферы Литовской администрации по безопасности транспорта (ЛАБТ). Если такие перемены произойдут, то, вероятнее всего, техосмотр подорожает.

"Скачка цен не будет, но определенные перемены - да. Может подорожать на несколько евро, но конкретное решение пример ЛАБТ", – сказал министр транспорта Ярослав Наркевич.

Предприниматели, работающие в этой сфере, считают, что власти не повышают цены, так как это непопулярное решение и может лишить их симпатий избирателей. Сами водители нынешними ценами на техосмотр довольны, но есть среди них и те, кто не будет злиться, если цена на несколько евро увеличится.

"Я думаю, что недорого. По сравнению с другими странами Европы, это дешевый вариант, но поднимать цену... наверное, это никому не нравится", – сказал один из водителей.

"Слишком дорого, могло быть и дешевле. Нехорошо, что подорожает, зарплаты больше не стали", – сказал другой.

"Можно платить до 20 евро", – предложил третий.

Сегодня техосмотр в Литве самый дешевый, если сравнивать с данными по другим странам ЕС, поэтому предприниматели говорят, что из-за низких цен им сложно привлекать и удерживать высококвалифицированных работников.

"У латышей, чтобы не соврать, около 25 евро, но автомобили старше 6 лет проходят техосмотр каждый год.

У эстонцев 40 евро, у соседей поляков 23, в Германии – 106 евро. Это сложно даже сравнить. В целом система техосмотра (в Литве) как-то держится, работает очень эффективно", – сказал представитель ассоциации компаний, предлагающих услуги техосмотра, Ренальдас габартас.

Правительство на совещании уже одобрило передачу контроля в руки ЛАБТ, сейчас этот вопрос будут решать на заседании правительства.