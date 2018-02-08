"Если в законе не останется сроков, в которые должно быть завершено расследование, то это будет потакание халатности и нежеланию должным образом выполнять свои обязанности", – убежден известный адвокат Витаутас Сирвидис.
Бьют в набат и судьи, рассматривающие уголовные дела, они считают, что надо не отменять сроки, а усиливать контроль над их соблюдением. Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, предложивший поправки, считает, что это нужно "для совершенствования процесса расследования, обеспечения прав участников процесса".
Сейчас, по закону, расследование должно длиться 3-9 месяцев (в зависимости от степени тяжести совершенного преступления). Если из закона уберут это требование, то станет больше дел, в которых ответчики смогут избежать ответственности – это особенно актуально в делах о расследовании деятельности преступных группировок, мошенничества и коррупции.
За слишком долгое расследование ряда дел Литву неоднократно наказывал Европейский суд по правам человека, однако в последнее время таких обращений практически не было, проблема вроде бы была решена.
Представитель правительства Литвы в ЕСПЧ Каролина Бубните не скрывает, что за слишком длительные расследования Литву ждут санкции, поэтому было бы лучше, чтобы сроки расследования сократили, а не отменяли.
"С точки зрения прав человека это было бы положительным моментом", – сказала она.
Эти поправки не одобряет и президент Литвы Даля Грибаускайте, об этом на этой неделе заявил ее советник Миндаугас Линге.
"Президент это предложение не поддерживает, если парламент его примет, то будет наложено вето – такие предложения дискредитируют и компрометируют всю правовую систему", – сказал Линге, заметив, что продление сроков расследования создают условия для злоупотребления, в результате дела закрывают, поскольку истекает срок давности.
Мисюнас в свою очередь уверяет, что наличие сроков никак не влияет на скорость расследования преступления. Он заметил, что в сложных случаях сроки и сейчас есть возможность продлить, поэтому их наличие никак не влияет на темпы работы прокуроров и следователей.
Бывший генеральный прокурор, а ныне глава Литовского апелляционного суда Альгиманытас Валантинас против предложенного МВД проекта.
"Я не вижу в упразднении сроков никакой логики, сейчас декларируют, что сроки расследований сокращаются – говорят, что слишком много формальностей, нужно много бумаги перепортить, но если сроки сокращаются, то ясное дело, бумаг будет меньше, – сказал он. – А существующий механизм контроля не так уж и плох, по моему мнению".
"Я не понимаю, кто им сейчас мешает расследовать быстрее, не надо придумывать мотивы, – сказал Валантинас. – Единственный аргумент, с которым я мог бы согласиться - продление сроков стало формальным, нет реального контроля, сроки продлевают автоматически".
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