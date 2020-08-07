В Литве планируют бесплатно кормить больше школьников

Соцмин сообщил, что это предложение обсуждают с ответственными ведомствами. Если этот порядок одобрят, то бесплатно будут питаться 26 000 второклассников, для этого потребуются дополнительные 9,9 млн. евро.
"Бесплатное питание в младших классах - это действенный способ закладывания привычки здорового питания, которая в будущем определит здоровье взрослых и качество их жизни", – сказал вице-министр Эйтвидас Бингялис.
Он отметил, что бесплатное питание для всех учеников позволяет избежать выделения семей с небольшим достатком.
С начала прошлого учебного года бесплатное питание получали ученики первых классов 314 школ, а с 1 сентября бесплатно будут питаться первоклассники и дети подготовительных классов во всей стране.
Дети старших классов получают бесплатное питание, если доходы в семье составляют не больше 187,5 евро на человека.
С 1 сентября 2020 г. в школах бесплатно будут питаться 100 000 учеников (в их числе 27 000 дошколят и около 28 000 первоклассников).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В президентском дворце главы Литвы - самоизоляция: установлена связь с возможно больным человеком Президент изолировался с семьей (1)
Коронавирус не обошел стороной и президентский...
"Delfi Главное": провальная математика, пособия, "корона" и коррупция, АЭС и выборы в Беларуси - какие сценарии? (2)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Глава Минздрава: ситуация заставляет обеспокоиться, поэтому готовят план ограничений С масками будут исключения (11)
За прошедшие сутки в Литве зарегистрировали 23 новых...
Нота: Литва осуждает загрузку топлива в реактор БелАЭС (17)
Литва решительно осуждает начало загрузки ядерного...
Синоптики прогнозируют в Литве очень жаркие выходные
Август в Литве начинается с жаркой погоды. Синоптики...