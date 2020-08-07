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Соцмин обсуждает вопрос введения бесплатного питания не только для всех первоклассников, но и для всех учеников вторых классов.
В Литве планируют бесплатно кормить больше школьников
© DELFI / Domantas Pipas

Соцмин сообщил, что это предложение обсуждают с ответственными ведомствами. Если этот порядок одобрят, то бесплатно будут питаться 26 000 второклассников, для этого потребуются дополнительные 9,9 млн. евро.

"Бесплатное питание в младших классах - это действенный способ закладывания привычки здорового питания, которая в будущем определит здоровье взрослых и качество их жизни", – сказал вице-министр Эйтвидас Бингялис.

Он отметил, что бесплатное питание для всех учеников позволяет избежать выделения семей с небольшим достатком.

С начала прошлого учебного года бесплатное питание получали ученики первых классов 314 школ, а с 1 сентября бесплатно будут питаться первоклассники и дети подготовительных классов во всей стране.

Дети старших классов получают бесплатное питание, если доходы в семье составляют не больше 187,5 евро на человека.

С 1 сентября 2020 г. в школах бесплатно будут питаться 100 000 учеников (в их числе 27 000 дошколят и около 28 000 первоклассников).

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