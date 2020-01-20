По словам вице-министра транспорта Владислава Кондратовича, увековечить таким образом память о Балтийском пути предложила Парламентская комиссия по боям за свободу и государственной исторической памяти, а министерство одобряет эту идею.
"Мы хотим увековечить это событие, и эти участки договор, на которых более 30 лет назад выстроились люди, назвать их Балтийским путем", – сказал BNS В. Кондратович.
Он утверждает, что решение об этом примет правительство, а аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией.
"Через ассоциацию дорожников Балтийских стран, в которую входят и Латвия, и Эстония, мы предложим присоединиться к этой инициативе и подобным образом увековечить память о Балтийском пути в своей стране", – сказал вице-министр.
Название "Балтийского пути" предлагается дать автостраде от Вильнюса по Панявежиса, а также отрезку дороги Панявежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы.
Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.
Более 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.
Балтийский путь стал символом ненасильственного сопротивления. В 2004 году в живую цепь выстроились жители Тайваня, протестующие против военных угроз Китая, а в 2013 году такую акцию повторили каталонцы, стремящиеся отделиться от Испании. В прошлом году тысячи человек выстроились в живую 40-километровую цепь в Гонконге, где местные жители протестуют против вмешательства Китая.
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