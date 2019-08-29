Метеорологи прогнозируют первый уровень опасности. В течение дня, особенно на юге и на западе страны, прогнозируют ливневые дожди и сильные порывы ветра до 15-18 м/с. Уже с утра местами идут сильные дожди.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в четверг пойдут дожди.

Зона осадков утром охватит западные районы, а затем двинется к центральной части территории. На взморье, в Жемайтии, в Ужнямуме, и некоторых центральных районах пройдут дожди с грозами, местами поднимется сильный ветер. Во время шквала его порывы составят 15–18 м/с. Температура поднимется до 22–27, в Сувалькии до 28 градусов. На востоке страны все еще без осадков, хотя будет облачно.

Будет душно, воздух прогреется до 27–29, в Дзукии до 30 градусов тепла.

В Вильнюсе в тени будет 27–29 градусов.