"У нас первый кластерный случай – человек, который заразился уже в Литве от приехавшего человека. Это кластерный случай, мы можем его отследить. Это члены семьи. Заразился член семьи от члена семьи, приехавшего из-за рубежа", – сказал Верига.
По словам министра, от приехавшего из-за рубежа заразился член пожилой семьи, входящий в группу риска.
По сведениям DELFI, этот случай был зафиксирован в Каунасе. Дочь средних лет вернулась из Англии и заразила своего отца.
Оба они находятся в Каунасской клинической больнице. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас. По его словам, сейчас состояние пациентов некритическое.
Минздрав информировал, что заразивший его человек вернулся из Великобритании 11 марта и не соблюдал рекомендации самоизолироваться на 14 дней, посетил одонтолога.
Самоизоляция на 14 дней после возвращения из любого зарубежного государства в Литве обязательна.
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