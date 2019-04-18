Досудебное расследование было начато после того, как 15 августа прошлого года, в религиозный праздник Жолине (Вознесения Богоматери - ред.) в костел в местечке Тургяляй зашло трое мужчин, переодетых священниками - актеры Виталиюс Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнис Сторпирштис.

Они стали рассказывать на польском языке о предстоящем в октябре на вильнюсской арене Siemens мероприятии, предлагать и раздавать собравшимся на службу верующим самокрутки, чем вероятно мешали службе, утверждает прокуратура.

Во время расследования установлено, что артисты вели себя в костеле неподобающим образом в соответствии со сценарием, составленным режиссером Эмилисом Веливисом.

"Есть мнение, что действия актеров в публичном месте не были корректными и соответствующими нормам морали. Опрошенные в ходе расследования некоторые прихожане, которые находились в тот момент в храме, сказали, что они почувствовали себя униженными и были шокированы, по их словам, это была неподобающая реклама", - говорится в сообщении.

В обвинительном акте говорится, что организаторы и исполнители рекламной акции намеренно и сознательно готовились помешать отправлению религиозных обрядов в этом костеле, в который ходит много верующих польского происхождения.

По мнению прокуратуры, своими действиями они "вероятно публично глумились над свободой исповедовать и практиковать католическую религию".

За препятствование отправлению религиозных обрядов или торжеств предусмотрены общественные работы или штраф, либо ограничение свободы или арест.