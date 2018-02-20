Староста местечка Шумскай Мариямпольского самоуправления Римантас Лекяцкас подтвердил BNS, что в минувшие выходные жители заметили, что в находящейся в 5 км от Мариямполе деревне Грибине на памятнике сотрудникам НКВД появились нанесенные кистью красной краской четыре пятиконечные звезды и свастика.
Р. Лекяцкас сомневается, что в дни празднования столетия восстановления государства эти символы могли нанести местные жители.
Представители местных органов власти обернули разрисованный краской памятник черной пленкой.
По словам Р. Лекяцкаса, раньше памятник подлежал охране как культурный объект, однако недавно он был вычеркнут из соответствующего списка.
Староста надеется, что с самоуправлением удастся договориться о демонтаже памятника, принять его уже предложил Грутский парк, где собраны старые советские скульптуры.
4 июня 1946 года партизаны Таурасского округа убили из засады в деревне Грибине более 20 сотрудников советских репрессивных органов и советских активистов. Историки утверждают, что во время перестрелки погибло и несколько партизан.
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