Литовская полиция начала досудебное расследование в связи с тем, что на памятнике сотрудникам НКВД в Мариямпольском самоуправлении были нарисованы советские и нацистские символы.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Староста местечка Шумскай Мариямпольского самоуправления Римантас Лекяцкас подтвердил BNS, что в минувшие выходные жители заметили, что в находящейся в 5 км от Мариямполе деревне Грибине на памятнике сотрудникам НКВД появились нанесенные кистью красной краской четыре пятиконечные звезды и свастика.

Р. Лекяцкас сомневается, что в дни празднования столетия восстановления государства эти символы могли нанести местные жители.

Статьи по теме:
Литовский партизан "Тигр": русские солдаты были жестокими  (333)

Представители местных органов власти обернули разрисованный краской памятник черной пленкой.

По словам Р. Лекяцкаса, раньше памятник подлежал охране как культурный объект, однако недавно он был вычеркнут из соответствующего списка.

Староста надеется, что с самоуправлением удастся договориться о демонтаже памятника, принять его уже предложил Грутский парк, где собраны старые советские скульптуры.

4 июня 1946 года партизаны Таурасского округа убили из засады в деревне Грибине более 20 сотрудников советских репрессивных органов и советских активистов. Историки утверждают, что во время перестрелки погибло и несколько партизан.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Facebook в Литве поможет искать пропавших детей (1)

С середины марта в Литве в социальной сети Facebook...

Из-за проблем с выдачей вида на жительство Департамент миграции Литвы введет интернет-регистрацию

Проблемы с выдачей иностранцам виз и вида на...

Грибной сезон продолжается и зимой

С приходом зимы некоторые осенние развлечения,...

В счетах за коммунальные услуги появится еще одна строка (5)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Литовцы в Италии бросили вызов российской пропаганде (165)

Надоело объяснять итальянцам, что Литва - это не...

TOP новостей

Самые дешевые квартиры в Литве – за минимальную зарплату (21)

На сайте объявлений можно найти предложение купить...

Литовцы в Италии бросили вызов российской пропаганде (165)

Надоело объяснять итальянцам, что Литва - это не...

После мягкой зимней погоды – 24-градусный мороз  в такой мороз врачи рекомендуют не выходить на улицу (2)

Несмотря на то, что во вторник еще будет стоять приятная...

Эффект минимальных взносов в "Содру": увеличатся цены на некоторые услуги (11)

Как и предупреждали некоторые работодатели, „введение...

В Литву приходит один из крупнейших польских туроператоров (13)

Большую часть туров в последнее время литовские...