В Литве пациенты с легкой формой коронавируса будут проходить курс лечения дома

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, опыт других стран показывает, что те, у кого болезнь проявляется в легкой форме, если они не нуждаются в интенсивном присмотре и лечении, могут оставаться дома или в другом месте, где возможна самоизоляция. Единственное, что важно – все необходимые для изоляции условия.
"Мы вместе с врачами решили не госпитализировать тех пациентов, которые не требуют специфического лечения. Но главное тут - возможность изоляции. Это значит, что такой человек должен быть изолирован. Легкие симптомы вовсе не означают, что человек не представляет опасности для окружающих. Поэтому если люди хотят лечиться дома, а не в больнице, и их состояние это позволяет, то они должны придерживаться установленных правил. Тут не может быть никаких интерпретаций", – сказал Верига.
Кроме того, у таких пациентов должна быть возможность консультироваться с семейным врачом, он должен знать, куда обращаться, если его состояние ухудшится.
Врачи сказали, что это своевременно принятое решение, такие схемы используют во всем мире.
На данный момент в Литве диагностированы 36 случаев коронавируса.
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