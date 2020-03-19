aA
Пациенты, у которых проявляются легкие симптомы коронавируса (COVID-19), смогут лечится дома, если у них будет возможность соблюдать условия самоизоляции. Это значит, что те пациенты, которые не нуждаются в специфическом лечении, не будут госпитализированы. Кроме того, лечиться на дому после улучшения здоровья будут продолжать те пациенты, которые находились в стационаре из-за тяжелого состояния, несмотря на то, что их анализы будут положительными.
В Литве пациенты с легкой формой коронавируса будут проходить курс лечения дома
© Shutterstock

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, опыт других стран показывает, что те, у кого болезнь проявляется в легкой форме, если они не нуждаются в интенсивном присмотре и лечении, могут оставаться дома или в другом месте, где возможна самоизоляция. Единственное, что важно – все необходимые для изоляции условия.

Статьи по теме:
В полдень в Вильнюсе начинают действовать 2 мобильных пункта проверки на коронавирус
Советник премьера Литвы о случае кластерного заражения: вирус будет распространяться, это неизбежно  (18)

"Мы вместе с врачами решили не госпитализировать тех пациентов, которые не требуют специфического лечения. Но главное тут - возможность изоляции. Это значит, что такой человек должен быть изолирован. Легкие симптомы вовсе не означают, что человек не представляет опасности для окружающих. Поэтому если люди хотят лечиться дома, а не в больнице, и их состояние это позволяет, то они должны придерживаться установленных правил. Тут не может быть никаких интерпретаций", – сказал Верига.

Кроме того, у таких пациентов должна быть возможность консультироваться с семейным врачом, он должен знать, куда обращаться, если его состояние ухудшится.

Врачи сказали, что это своевременно принятое решение, такие схемы используют во всем мире.

На данный момент в Литве диагностированы 36 случаев коронавируса.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Каковы основные симптомы коронавируса? (15)

Несмотря на то, что только руководствуясь симптомами...

После объявления карантина в Литве работники жалуются в профсоюзы: увольняют безо всяких объяснений (58)

Сейчас очень важно, чтобы экономика не остановилась, и у...

Женщина рассказала, что пришлось пережить семье зараженного коронавирусом: есть и другая сторона (34)

Как на самом деле всё выглядит, когда у члена семьи...

TOP новостей

В Литве подтвердили два новых случая коронавируса  всего 36 (5)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...

Для тех, кто не понимает, что такое самоизоляция: на улицах будут дежурить 800 полицейских (1)

В Литве подтверждено больше 30 случаев коронавируса ,...

Советник премьера Литвы о случае кластерного заражения: вирус будет распространяться, это неизбежно (18)

Советник премьер-министра Литвы саулюса Сквернялиса...

Inga Ruginienė

После объявления карантина в Литве работники жалуются в профсоюзы: увольняют безо всяких объяснений (58)

Сейчас очень важно, чтобы экономика не остановилась, и у...

В полдень в Вильнюсе начинают действовать 2 мобильных пункта проверки на коронавирус

В полдень четверга в Вильнюсе официально начнут...

|Maža didelių žinių kaina