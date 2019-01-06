Ветер будет постоянно менять направление. В воскресенье ветер не будет сильным. Днем будет 2–7 градуса мороза. В Утенском, Вильнюсском, Биржайском, Шяуляйском, Паневежском, Варенском, Алитусском, Каунасском округах будет 6, в Расейнском, Мариямпольском, Тельшяйском округах будет около 5, а ближе к морю 2–4 градуса мороза.
В ночь на понедельник местами пройдет небольшой снег. Во многих районах ожидается гололед. Температура опустится до 9–14 градусов мороза, а местами еще ниже. На западе облачность будет выше, поэтому температура составит 6–8, а на взморье 3–5 градусов мороза.
В понедельник днем облачность увеличится. Почти по всей стране пойдет небольшой снег. На взморье возможен мокрый снег. На западе местами 0 градусов, кое-где будет идти дождь при отрицательной температуре. Возможен гололед. Сильный юго-западный ветер при снеге поднимет метель. День будет более прохладным, чем воскресный. В большинстве районов будет 3–8 градусов мороза, только на западе будет мягче - всего 0–2 градуса мороза, а на взморье может быть чуть выше нуля.
К середине недели холода немного отступят, однако будет дуть холодный ветер, поэтому о теплой одежде не надо забывать. Снег прогнозируют во многих районах страны.
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