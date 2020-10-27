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Во вторник днем будет облачно больше прояснений ожидается только в южных районах страны.
В Литве ожидается теплая, но пасмурная погода
© DELFI / Andrius Ufartas

Приближающийся циклон принесет осадки в основном на взморье и в Жемайтию, небольшие осадки ожидаются в центральных и северных районах, на остальной части территории особых осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер. День обещает быть очень теплым: в Дзукии и Сувалькии будет 14-16 градусов, а на западе и на севере будет 11-13 градусов.

В среду ночью зона дождя пройдет над большей частью страны.

Самые обильные осадки ожидаются на западе, на востоке небольшой дождь пройдет лишь с утра. Температура опустится до 6-11 градусов. Днем дождевые облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Воздух прогреется до 10-15 градусов.

Особых перемен не будет и в четверг: осадков будет немного, и температура останется похожей.

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