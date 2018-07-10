В Литве ожидается теплая и дождливая погода

В ночь на вторник небольшая облачность. Днем небольшая облачность, местами кратковременные дожди с грозами. В Вильнюсе и Каунасе ночью 15, днем 24 градуса тепла. В Шяуляй ночью 14, днем 23 градуса тепла. На взморье ночью 14, днем 22 градуса тепла.

В среду будет по-летнему тепло. Ночью без осадков, днем дожди пройдут во многих районах, возможна гроза. В Вильнюсе и Каунасе ночью 16, днем около 25 градусов тепла. В Шяуляй ночью 14, днем около 24 градусов тепла. На взморье ночью 16, днем 23 градуса тепла.

В четверг будет тепло, после обеда возможен дождь с грозой. В Вильнюсе и Каунасе ночью 16 градусов тепла. Днем до 25 градусов, после обеда дождь с грозой. В Шяуляй ночью 16, днем около 24 градусов тепла, после обеда дождь, станет прохладнее. На взморье первая половина дня будет ясной, температура 17 градусов. Днем облачность увеличится, пойдет дождь. Воздух прогреется до 24 градусов.

В пятницу будет сыро, но тепло. Особенно обильные осадки ожидаются в первой половине дня. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, гроза, температура 17 градусов. Днем облака рассеются, осадков будет меньше, температура 24 градуса. В Шяуляй ночью обильные осадки, температура 17 градусов. Днем дождь, температура 22 градуса тепла. На взморье дождь. Ночью 17, днем 21 градус тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt, в выходные будет тепло, но не жарко.