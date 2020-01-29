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29 января Литва останется в зоне действия циклона, поэтому будет пасмурно, во многих районах прогнозируют смешанные осадки.
В Литве ожидается сильный ветер
© DELFI / Tomas Vinickas

Сильный ветер ночью будет дуть с юго-востока, днем ожидается южный или юго-западный ветер. Ночью будет 0–4 градуса тепла, днем воздух прогреется до 1-5 градусов.

В четверг осадки прогнозируют во многих районах, однако их количество уже будет меньшим, особенно днем. Ночью прогнозируют гололед. Будет дуть западный ветер. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.

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