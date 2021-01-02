В Литве ожидается мягкая зимняя погода

В ночь на воскресенье особых осадков не ожидается. Вечером небольшой снег возможен на северо-западе, а утром – на юго-востоке. Ночью будет 1–6 градусов мороза.
В воскресенье днем на востоке пройдет небольшой снег. Местами ожидается гололед. На севере будет 0–2 градусов мороза, на юге будет 1–2 градуса тепла.
В понедельник во многих районах ожидаются осадки: ночью возможен небольшой снег, днем осадков будет больше. Снова возможен гололед. Усилится северо-восточный ветер. Ночью будет 1–6 градусов мороза, на юге местами будет 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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