В Литве ожидается метель и сильный ветер

Об этом DELFI сказала старший специалист отдела метеорологических исследований Литовской гидрометеорологической службы Тересе Каунене.

"Ночь на вторник будет обычной, будет идти небольшой снежок, начнет усиливаться ветер – в восточных районах меньше, в западных - больше. Температура снизится до 7-12 градусов мороза.

Однако во вторник днем на всей территории Литвы уже будет дуть сильный ветер. Порывы достигнут 15-20 м в секунду, на взморье больше 20 м в секунду. Во второй половине дня пойдут сильные осадки, снег, поскольку ветер будет сильный, возможна метель", – предупредила синоптик.

"Во вторник будет 3-8 градусов мороза, а при сильном ветре - будет еще холоднее", – заверила Каунене.

В среду ожидается больше осадков – метель начнется в ночь на среду. Температура воздуха составит 5–10 градусов мороза.

"Сохранится сильный ветер, снег, поэтому метель охватит больше районов. Днем метели не будет, но ветер будет сильным", – сказала собеседница.

В среду будет 1–6 градусов ниже нуля.

"Ощущаемая температура зимой всегда бывает ниже. Все зависит от скорости ветра, иногда бывает и на 10 градусов ниже", – предупредила Каунене.

К счастью, к концу недели немного потеплеет – в четверг уже будет теплее, но во многих районах сохранится отрицательная температура, поэтому снег сохранится.

"В четверг будет идти снег, но сильного ветра уже не будет. Температура днем около нуля, на западе возможно выше нуля. В пятницу в страну придет еще один циклон, снова усилится ветер", – сказала она.

Каунене рада, что в Литву наконец-то пришла зима.

"Слава богу,сколько уже можно. Было очень тепло, казалось, конец света – такого не должно быть. Немного приблизимся к норме", – сказала она.