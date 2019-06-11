"По последним данным, при составлении прогноза установили, что на юге температура может подняться до 36 градусов. Если температура поднимется до 35,4, это будет абсолютный июньский рекорд. Честно говоря, такая температура может подняться уже завтра, а 13 июня - вне всяких сомнений, этот рекорд будет улучшен", – сказала BNS старший специалист Гидрометеорологической службы Литвы маргарита Киркляускайте.

По данным Гидрометеорологической службы, 11 июня в Таурагском, Мариямпольском и Алитусском районах температура поднимется до 33–34 градусов. На севере будет около 30 градусов.

В среду жара станет еще невыносимее: на юго-западе, на юге будет 34–35 градусов, а на севере несколькими градусами ниже.

В четверг температура подскочит до 36 градусов.

Особенно жарко будет в Алитусском округе, в Тракай, Шальчининкай, Вильнюсе. "Прохладнее" всего будет на западе – 32 градуса.

Жаркая погода в среду и четверг будет сопровождаться ливневыми дождями с грозами: на севере прогнозируют град.

Во время грозы ветер поднимется до 15 м/с.

В каких регионах возможны дожди, синоптики пока не сообщают.

После рекордной жары температура пойдет на спад, однако, когда именно жара отступит, неизвестно.

"На западе прохлада будет фиксироваться с 14 июня: на юге и востоке будет довольно жарко - 30-33 градусов, но у моря уже будет 23 градуса", – прогнозировала Киркляускайте.

"Пока мы не видим, когда температура окончательно снизится", - сказала она.

По данным Гидрометеорологической службы, из-за жары мельчают водоемы и реки, а уровень воды в Вилии (Нерис) у Вильнюса в скором времени достигнет стихийного.

Национальный центр общественного здоровья сообщает, что высокая температура опасна для здоровья жителей.