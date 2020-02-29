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В пятницу вечером поступили рекомендации Минздрава, поэтому правление парламента Литвы отозвало все мероприятия по случаю 30-летия 11 марта, которые должны были проходить в здании парламента.
Viktoras Pranckietis
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом BNS информировал спикер парламента Викторас Пранцкетис.

"Собираются люди из группы риска, поэтому мы учли рекомендации и отозвали мероприятия", – сказал он.

Все мероприятия в закрытых помещениях парламента отзываются до 30 апреля, включая мероприятия по случаю 30-летия независимости.

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"В помещениях мероприятий по случаю 11 марта не будет, будет церемония поднятия флагов, а 10 марта будет короткое сообщение в зале заседаний парламента, поскольку заседания – это не мероприятия", – сказал он.

На первом заседании весенней сессии депутаты решат, как будут работать. Пранцкетис подчеркнул, что заседание должно состояться, поскольку это предусмотрено Конституцией.

30-летие независимости отметят, когда угроза коронавируса исчезнет.

"Праздничные мероприятия мы намерены провести, когда исчезнет угроза коронавируса. Может, это будет в теплый период, может, можно будет отметить вместе со столетием учредительного сейма или с днем государства. Это решим в будущем", – сказал Пранцкетис.

По решению правления, до 30 апреля в парламенте не будут проводить запланированные конференции, заседания, встречи, не будут организовывать новые мероприятия. До этой даты отменяются все экскурсии и не будут планироваться новые.

Депутатам и работникам канцелярии рекомендуют не ездить в командировки. Кроме того, работникам канцелярии рекомендуют по ере возможности организовывать работу дистанционно.

ru.DELFI.lt
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