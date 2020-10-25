Стрелки часов были переведены в 4 ч. На летнее время Литва перейдет в последнее воскресенье марта.
Правительство Литвы, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода часов дважды в год, но большинство государств-членов пока его не одобряют.
В марте прошлого года Европарламент одобрил предложение о том, чтобы страны-члены не переводили время с 2021 года.
Предлагается в последний раз перевести части в государствах ЕС на летнее время в последнее воскресенье марта 2021 года, а желающие остаться на зимнем времени смогут это сделать в последнее воскресенье октября 2021 года. Введение летнего и зимнего времени обусловлено желанием наилучшим образом использовать светлое время суток. Критики утверждают, что перевод часов наносит вред здоровью людей.
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