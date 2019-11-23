В Вильнюсе на Кафедральной площади состоялось торжественное построение войск, на проспекте Гедиминаса прошел военный парад.
В построении участвовали военные Литовской армии и военных из союзнических армий, размещенные в Литве - США, Нидерландов, Норвегии, Германии, Бельгии, сообщает Минобороны Литвы.
Датские и бельгийские пилоты миссии Воздушной полиции НАТО поздравили Литовскую армию полетом над Вильнюсом на истребителях F-16 Fighting Falcon.
В Каунасе в этот день в храме Св. архангела Николая состоялась торжественная месса, торжественное построение прошло в саду военного музея Витаутаса Великого.
В Вилкавишкском районе, в поместье Паэжяряй зачитали имена участников боев за независимость страны, батальон логистики им. Великого князя Литовского Витяниса представил военную технику, а Служба администрирования призыва оборудовала лагерь членов Литовского союза стрелков.
23 ноября 1918 года премьер-министр Литвы Аугустинас Вольдемарас подписал приказ Nr. 1, создав Совет обороны и приказал начать формирование первого полка Литовской армии.
Этот день отмечают как день создания Литовской армии.
Это новшество пришло даже в отдаленные районы Литвы: только в Варене нашелся человек, который его не испробовал (1)
Данные проведенных опросов показали, что действующей в...
Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (7)
На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...
Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (96)
В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...
На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (24)
Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...
TOP новостей
Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (7)
На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...
Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (96)
В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...
На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (24)
Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...
Каждый 10-й литовец выбрасывает по 50 евро в год: входите ли вы в их число? (17)
Вы считаете, что залог 10 евроцентов за тару - это...