В Литве отмечается День траура и надежды

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе состоится возложение цветов к памятнику погибшим за родину.

Позже в Сейме Литвы состоится мероприятие.

Перед самым полуднем, в 11.59 общественный проект "Миссия – Сибирь" объявит всеобщую минуту молчания.

Сразу после нее на Площади независимости возле Сейма состоится торжественная церемония поднятия литовского флага.

Позже на улице Ауку (Жертв) в Вильнюсе состоится церемония в память о жертвах оккупации, геноцида и советских репрессий у памятника политическим заключенным и ссыльным.

В 13:00 возле Музея оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе и в других городах Литвы начнется акция "Произнеси, услышь, сохрани", во время которой люди будут зачитывать имена ссыльных и политзаключенных. К этой инициативе подключатся и литовцы США. Они будут зачитывать имена в Вашингтоне у памятника жертвам коммунизма.

После этого у мемориала возле железнодорожного вокзала в Науйойи Вильне организуется "час памяти", похожее мероприятие состоится и во дворце Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.

В вильнюсском Доме учителя будут зачитаны фамилии сосланных педагогов.

После оккупации СССР Литвы в 1940–1953 годах из страны было выслано около 130 тысяч человек, еще около 156 тысяч литовцев оказались за решеткой.