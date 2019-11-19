По этому случаю 19 ноября, в 14 ч. в Большом зале Литовской академии наук состоялось торжественное мероприятие, организованное Департаментом нацменьшинств при правительстве Литвы, на котором были награждены лица, способствовавшие созданию гражданского общества, сохранению национальных культур и поощрению межкультурного диалога.
Благодарности премьер-министра Литвы, высшие награды Департамента нацменьшинств - большие, золотые и серебряные почетные знаки "За заслуги", именные часы, премии, памятные подарки, медали и благодарственные грамоты были вручены представителям нацменьшинств Литвы, работникам сферы культуры и общественным деятелям, поощряющим межкультурный диалог.
Представителям академической общины, которые занимаются тематикой нацменьшинств, и журналистам были вручены денежные премии департамента. Представителям муниципалитетов, которые уделяли особое внимание национальным общинам своего города или района, были вручены памятные статуэтки.
В мероприятии приняли участие представители нацменьшинств Литвы, академической общины, работники системы образования, политики, дипломаты. Песни на разных языках исполнял солист Театра оперы и балета Евгений Хребтов.
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