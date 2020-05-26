В Литве открываются отделения "Содры", ГНИ и Службы занятости

В "Содру" надо регистрироваться с 26 мая по номеру 1883 или по интернету. По мере возможности жителям рекомендуется пользоваться электронными услугами.
Клиента будут регистрировать на определенное время. У входа его встретят работники "Содра". Клиенты должны приходить в масках, соблюдать дистанцию 2 м. Принимают не больше 2 человек за раз.
Для визита в ГНИ надо найти в интернете номер регистрации конкретного отделения и позвонить по нему, чтобы зарегистрироваться. Каждому посетителю установят конкретное время визита. По подсчетам ГНИ, в масштабах всей Литвы в день отделения инспекции смогут принять не больше 2500 человек.
Сообщается, что в первую очередь будут обслуживать клиентов, у которых возникли вопросы с декларацией доходов, поскольку срок подачи документов истекает 1 июля.
Точно также будут работать и отделения Службы занятости. Посетителей будут принимать в установленное время. Для этого важно связаться со своим специалистом. Посетители должны приходить в масках.
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