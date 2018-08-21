В Литве открывается аутентичная усадьба

"Когда я купил Пагульбис, это было 15 лет назад, я знал, что это будет больше, чем просто усадьба. Восстанавливая старинное здание, я думал о людях, которым хотелось бы побывать в таком доме. Поэтому я старался сделать Пагульбис домом, в который могут приехать и жители Литвы и люди, которые приехали в нашу страну впервые", – сказал Якутис.

По словам предпринимателя, эта усадьба отличается наличием странных и необычных помещений: внутри небольшой черной бани растет яблоня, ванные оборудованы в дымоходе, а в большом доме есть арочный подвал. Усадьба откроется 25 августа. На открытие соберутся профессионалы: банник, винодел, а чай будет варить травница (женщина, сведующая в травах). Во дворе, за липовой аллеей дети смогут полюбоваться кроликами и овцами.

"Мы хотим, чтобы в первый же день открытия усадьбы гости почувствовали себя как дома, поэтому будем угощать их блинами, варенье предлагаем привозить с собой и угощать друг друга, попариться в черной баньке и отведать местного вина – оно в Пагульбисе было всегда, я узнал об этом у старожилов", – рассказал Якутис, заметив, что на открытии будет и концерт живой музыки в клети.

Pagulbis © Organizacijos nuotr.

Якутис, привлеченный историей поместья, приобрел его в 2003 году. 4 из 6 первых владельцев усадьбы, потомки Мажялисов решили не вступать в брак, чтобы усадьба оставалась в одних руках и ее не разделили между собой наследники. Поместье сохранить им удалось, но после того как изменилось время, хозяева покинули страну. Долгое время в доме действовала школа, потом поместье было заброшено.

Pagulbis © Organizacijos nuotr.

Чтобы возродить усадьбу и при этом не нанести вред аутентичным зданиям, Якутис обратился к специалистам, которые консультировали Румшишкский музей. Потом над проектом работал архитектор Мантас Мазиляускас, который создал своеобразное освещение и внутреннее пространство. Так усадьба стала местом, где смогут остановиться люди, желающие спокойно отдохнуть на природе или отпраздновать важный праздник.

В усадьбе еще до ее открытия режиссер Альгимантас Пуйпа снял свой последний фильм "Шмелиный мед", а недавно здесь был разбит лагерь, посвященный мастерству рассказывания историй, который посетил шотландский учитель-рассказчик Дэвид Кэмпбелл.