В Литве открывается аутентичная усадьба

"Когда я купил Пагульбис, это было 15 лет назад, я знал, что это будет больше, чем просто усадьба. Восстанавливая старинное здание, я думал о людях, которым хотелось бы побывать в таком доме. Поэтому я старался сделать Пагульбис домом, в который могут приехать и жители Литвы и люди, которые приехали в нашу страну впервые", – сказал Якутис.
По словам предпринимателя, эта усадьба отличается наличием странных и необычных помещений: внутри небольшой черной бани растет яблоня, ванные оборудованы в дымоходе, а в большом доме есть арочный подвал. Усадьба откроется 25 августа. На открытие соберутся профессионалы: банник, винодел, а чай будет варить травница (женщина, сведующая в травах). Во дворе, за липовой аллеей дети смогут полюбоваться кроликами и овцами.
"Мы хотим, чтобы в первый же день открытия усадьбы гости почувствовали себя как дома, поэтому будем угощать их блинами, варенье предлагаем привозить с собой и угощать друг друга, попариться в черной баньке и отведать местного вина – оно в Пагульбисе было всегда, я узнал об этом у старожилов", – рассказал Якутис, заметив, что на открытии будет и концерт живой музыки в клети.
Якутис, привлеченный историей поместья, приобрел его в 2003 году. 4 из 6 первых владельцев усадьбы, потомки Мажялисов решили не вступать в брак, чтобы усадьба оставалась в одних руках и ее не разделили между собой наследники. Поместье сохранить им удалось, но после того как изменилось время, хозяева покинули страну. Долгое время в доме действовала школа, потом поместье было заброшено.
Чтобы возродить усадьбу и при этом не нанести вред аутентичным зданиям, Якутис обратился к специалистам, которые консультировали Румшишкский музей. Потом над проектом работал архитектор Мантас Мазиляускас, который создал своеобразное освещение и внутреннее пространство. Так усадьба стала местом, где смогут остановиться люди, желающие спокойно отдохнуть на природе или отпраздновать важный праздник.
В усадьбе еще до ее открытия режиссер Альгимантас Пуйпа снял свой последний фильм "Шмелиный мед", а недавно здесь был разбит лагерь, посвященный мастерству рассказывания историй, который посетил шотландский учитель-рассказчик Дэвид Кэмпбелл.
В литовских городах раздавали арбузы, акция завершилась
В Литве раздали последние бесплатные арбузы, однако...
Придется приспосабливаться: ни традиционной зимы, ни традиционного лета в Литве не будет (7)
Экстремальные перемены погоды - в одном конце страны...
Мать дочери депутата Гражулиса торгует рыбой в Паланге: самые лучшие клиенты - россияне (11)
Палангские предприниматели рады – наконец после...
План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (6)
Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...
TOP новостей
План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (6)
Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...
У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены
В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...
Придется приспосабливаться: ни традиционной зимы, ни традиционного лета в Литве не будет (7)
Экстремальные перемены погоды - в одном конце страны...
Жители Литвы могут остаться без настоящего сала (98)
Новый план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС)...
Почти половина жителей Литвы уверена, что экономическое положение страны улучшается (39)
В июле 2018 г., если сравнивать с тем же периодом прошлого...