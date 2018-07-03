В Литве открыта еще одна башня обозрения

Церковь стоит в самом высоком месте Расейняй, в парке Майрониса. Это одно из старейших сохранившихся в Расейняй зданий. В 1832 г. на месте закрытого монастыря пиаристов построили православную церковь.

В 1842 г. была открыта деревянная церковь Св. Апостола Иоанна Евангелиста. А в 1870 г. появилась каменная церковь Св. Троицы в византийском стиле с элементами необарокко.

В данное время церковь действующая – в ее стенах проходят служения православных и лютеран. Благодаря общине и попу Николаю Мурашову церковь стала открыта и для общества, сюда могут приходить туристы.