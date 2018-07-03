В Литве открыта еще одна башня обозрения

Церковь стоит в самом высоком месте Расейняй, в парке Майрониса. Это одно из старейших сохранившихся в Расейняй зданий. В 1832 г. на месте закрытого монастыря пиаристов построили православную церковь.
В 1842 г. была открыта деревянная церковь Св. Апостола Иоанна Евангелиста. А в 1870 г. появилась каменная церковь Св. Троицы в византийском стиле с элементами необарокко.
В данное время церковь действующая – в ее стенах проходят служения православных и лютеран. Благодаря общине и попу Николаю Мурашову церковь стала открыта и для общества, сюда могут приходить туристы.
Суд: проект дата-центра под Вильнюсом представляет угрозу нацбезопасности Литвы (5)
Развивающая проект дата-центра рядом с Вильнюсом...
Ситуация очень сложная: в Литве не хватает донорской крови одной группы (9)
Мы обращаемся за помощью к небезразличным гражданам!...
В суд доставлены подозреваемые в убийстве, оба свою вину признали (9)
3 июля конвой доставил в Вильнюсский участковый суд...
TOP новостей
Глава МИД Литвы: оценка стресс-тестов БелАЭС – лишь начало пути
Подготовленный Европейской группой по надзору в сфере...
Суд: проект дата-центра под Вильнюсом представляет угрозу нацбезопасности Литвы (5)
Развивающая проект дата-центра рядом с Вильнюсом...
Суд разрешил взять под стражу 16-летнего подозреваемого в убийстве, оба свою вину признали (9)
3 июля конвой доставил в Вильнюсский участковый суд...
Премьер Литвы: Минску, возможно, не удастся завершить проект БелАЭС (117)
Литва надеется, что Республике Беларусь не удастся...
Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены (12)
Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на...