В Литве от жары гибнет рыба

Тропический зной для любящих холодную воду рыб стал смертельной ловушкой - в реке Минии, на 50-километровом участке береговой линии, экологи отметили массовую гибель рыбы.
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Не только форель, но и большие щуки не в состоянии выдержать жару, сообщает портал diena.lt.

"Из-за надолго затянувшейся жаркой погоды вода прогрелась настолько, что содержание кислорода в ней достигло предельных значений для рыб, которые обитают на мелководном верховье и в средней части реки, начался массовый падёж рыбы. Дно на длинном участке покрыто мёртвой рыбой и речной миногой", - сказал порталу Эрландас Паплаускис, эколог Дирекции Приморского регионального парка, который нырял для обследования дна реки Миния.

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