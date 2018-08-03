В Литве от жары гибнет рыба

Не только форель, но и большие щуки не в состоянии выдержать жару, сообщает портал diena.lt.

"Из-за надолго затянувшейся жаркой погоды вода прогрелась настолько, что содержание кислорода в ней достигло предельных значений для рыб, которые обитают на мелководном верховье и в средней части реки, начался массовый падёж рыбы. Дно на длинном участке покрыто мёртвой рыбой и речной миногой", - сказал порталу Эрландас Паплаускис, эколог Дирекции Приморского регионального парка, который нырял для обследования дна реки Миния.