В Литве от коронавируса выздоровела 94 -летняя женщина

"Мы получили официальное подтверждение того, что 12 пациентов считаются выздоровевшим от коронавируса, конечно, у них есть еще другие заболевания", – сообщил в четверг BNS директор Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.
По его словам, в целом в этом учреждение вирусом заразились 33 пациента, трое из них скончались, один находится на лечении в Клайпедской университетской больнице. В данные момент коронавирусом еще болеют 17 пациентов.
COVID-19 в этом хосписе выявлен и у 12-ти работников.
"У нас есть подтверждение, что два работника выздоровели", – сказал представитель НЦОЗ.
Этот хоспис стал очагом коронавируса в середине апреля. Сейчас проводится расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемией или инфекционными заболеваниями в этом хосписе, а также незаконной хозяйственно-коммерческой деятельности.
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