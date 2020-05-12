В Литве от коронавируса скончался 54-й пациент

Это уже 54-ый случай смерти от коронавируса в Литве. Сегодня на пресс-конференции сообщалось еще о трех случаях летального исхода.

В Литве действует карантин, жителей просят не собираться группами, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей.

Если появились симптомы болезни, надо звонить по телефону 112 или 1808, самому в поликлинику или больницу ехать нельзя.

Карантин в Литве действует до 31 мая.