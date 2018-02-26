По данным центра, из-за вызванных гриппом осложнений в этом сезоне умерло девять человек.

В период 19–25 февраля уровень заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями в Литве был 123,5 случая на 10 тыс. жителей. На предыдущей неделе он составлял 139 случаев на 10 тыс. жителей.

Сейчас эпидемия гриппа объявлена в 29 самоуправлениях Литвы.