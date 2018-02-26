В Литве вторую неделю подряд фиксируется снижение уровня заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями, сообщил в понедельник Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом.
Gripas
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По данным центра, из-за вызванных гриппом осложнений в этом сезоне умерло девять человек.

В период 19–25 февраля уровень заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями в Литве был 123,5 случая на 10 тыс. жителей. На предыдущей неделе он составлял 139 случаев на 10 тыс. жителей.

Сейчас эпидемия гриппа объявлена в 29 самоуправлениях Литвы.

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